Reformhaus in Langenfeld : „Wir sind ein Treff für Gesundheitsbewusste“

Das Reformhaus am Langenfelder Marktplatz führt eine ganze Reihe besonderer Produkte. Hier zeigt Filialleiterin Nadine Rochell ein Glas mit einem der teuersten Honige der Welt – Preis: 169 Euro. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ins Reformhaus am Langenfelder Marktplatz finden nicht nur Veganer in Birkenstock-Sandalen, sagt Jürgen Gruschka, Geschäftsführer der Goll GmbH, zu der die Filiale gehört. Zusammen mit Genossenschaftsvorstand Rainer Plum erläutert er, was ein Reformhaus ausmacht.