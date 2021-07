DNA-Abgleich ohne Ergebnis : Identität des toten Mannes in Düsseldorf bleibt ein Rätsel

Der Freiligrathplatz in Düsseldorf-Stockum. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Wer der Mann war, der tot in einem Gebüsch am Freiligrathplatz gefunden wurde, ist weiterhin unklar – auch ein DNA-Abgleich brachte kein Ergebnis. Nun gibt es für die Polizei nur noch eine Möglichkeit zur Identifizierung.

Drei Wochen ist es her, dass eine Spaziergängerin und ihr Hund eine Leiche in einem Gebüsch am Freiligrathplatz in Stockum aufgespürt haben – bis jetzt ist die Identität des toten Mannes unklar. Die Polizei hatte zuletzt auf einen DNA-Abgleich gesetzt, allerdings ohne Erfolg. Zwar konnten brauchbare DNA-Spuren von dem teils skelettierten Körper gesichert werden, doch der Abgleich mit der polizeilichen Datenbank habe keinen Treffer ergeben, sagt eine Polizeisprecherin.

Nun bleibt den Ermittlern nur noch eine Möglichkeit zur Identifizierung: das Gebiss des Toten. Das menschliche Gebiss ist in seiner Einzigartigkeit mit einem Fingerabdruck vergleichbar, es ist besonders widerstandsfähig und wird darum in der Forensik häufig bei der Identifizierung unbekannter Toter genutzt.

Darum nimmt die Polizei nun Abdrücke von den Zähnen des Toten, um diesen mit denen von Zahnärzten abzugleichen. Das setzt aber voraus, dass der Mann überhaupt einmal in zahnärztlicher Behandlung war, idealerweise im Raum Düsseldorf. Denn in anders als etwa in einigen Vermisstenfällen gibt es hier keinen Hinweis auf den Wohnort des Toten.

Es besteht die Vermutung, dass der Mann obdachlos gewesen sein könnte. Anwohner haben berichtet, dass in dem Gebüsch an der Tankstelle, in dem der Hund die Leiche gefunden hatte, häufiger obdachlose Personen übernachten. Ein Gewaltverbrechen schließen die Ermittler aus.