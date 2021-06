13 Millionen Euro in zwölf Monaten : Millionen-Finanzierung für Lernplattform Masterplan

Exklusiv Düsseldorf Das Start-up Masterplan will der größte Anbieter von Lern-Software werden. Von Investoren gibt es dafür zwar frisches Kapital in Millionenhöhe – doch nur als Wandeldarlehen. Ein schlechtes Zeichen? Ganz im Gegenteil.

Von den Investoren, darunter der RAG-Stiftung und der NRW.Bank, gab es nun frisches Kapital in Millionenhöhe, um den Aufbau von Masterplan weiter voranzutreiben. Denn am Ziel von Peukert hat sich nichts geändert: „Wir wollen der größte Anbieter von Lern-Software werden. Und dafür schalten wir jetzt noch einen Gang hoch.“

Masterplan wurde 2017 von Daniel Schütt und Stefan Peukert in Bochum gegründet. Anfangs setzten die beiden auf die Produktion von hochwertigen Videos, in denen Experten wie der Investor Frank Thelen oder der Gründer der Hotelsuchmaschine Trivago Digitalthemen erklären. Um zu einer Art Netflix der digitalen Weiterbildung zu werden, baute das Masterplan-Team sogar ein eigenes Filmstudio im Ruhrgebiet auf.

Ähnlich sieht das auch Stefan Peukert. Seit 2018 hat das Unternehmen keine Finanzierungsrunde mehr gemacht, sondern stattdessen ab Ende 2019 auf Wandeldarlehen gesetzt. Diese werden oft genutzt, um die Zeit bis zur nächsten Finanzierungsrunde zu überbrücken, bei der die Darlehensgeber ihr Investment dann in Firmenanteile wandeln können. Allein in den vergangenen zwölf Monaten gelang es Masterplan dabei, 13 Millionen Euro an Kapital bei Investoren einzuwerben. Eine erste Millionen-Finanzierung aus dem vergangenen Sommer, bei dem die NRW.Bank, der Gründerfonds Ruhr und die RAG-Stiftung investierten, wurde nun noch einmal von den Bestandsinvestoren aufgestockt. Für Peukert war das auch eine strategische Entscheidung: „Wir haben uns für eine Brückenfinanzierung entschieden, weil wir davon überzeugt sind, die Metriken des SaaS-Modells im zweiten Halbjahr noch stärker zeigen zu können. Wir glauben daher, dass sich dies nochmal signifikant auf die Bewertung auswirken wird.“ Ende des Jahres plane man daher eine weitere Finanzierungsrunde.

Der Zeitpunkt scheint günstig, Lernsoftware ist spätestens durch die Corona-Pandemie für Investoren noch interessanter geworden. Masterplan skaliert daher sein Geschäft auch rasant. Die Mitarbeiterzahl stieg von knapp 50 im Jahr 2019 auf inzwischen mehr als 120, wobei der Großteil inzwischen in Düsseldorf sitzt. Denn Bochum ist zwar die Geburtsstätte von Masterplan, in Zukunft wird das Geschäft aber überwiegend aus Düsseldorf und Berlin aufgebaut, weil man sich dort einen besseren Zugang zu Fachkräften verspricht.

Und noch etwas hat sich verändert: Mit Daniel Schütt hat einer der beiden Gründer das Start-up verlassen, wird dem Unternehmen aber künftig als Berater zur Seite stehen. Den Großteil seiner Anteile hat er an Stefan Peukert verkauft, der nun alleine die Mehrheit am Unternehmen hält. „Daniel hat für sich entschieden, dass er mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte“, sagt Peukert. An der persönlichen Beziehung der beiden Studienfreunde soll dies aber nichts geändert haben: „Wir sind weiterhin sehr eng befreundet und ich bin froh, dass wir so eine Lösung gefunden haben. Das ist nicht selbstverständlich.“