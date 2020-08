Nachfrage eingebrochen : Tui verhandelt über Schließung von Reisebüros

Hannover Online-Buchungen und die Corona-Krise machen den Reisebüros stark zu schaffen. Jetzt könnte der Konzern bis zu 60 Standorte schließen. Der Konzern will den Vertrieb grundlegend umbauen.

Tui verhandelt mit dem Betriebsrat über die Schließung zahlreicher Reisebüros in Deutschland. Genaue Zahlen zu den betroffenen Standorten und Mitarbeitern nannte das Unternehmen am Donnerstag noch nicht. „Die Gespräche laufen jetzt“, sagte ein Sprecher in Hannover. Nach Informationen des Touristik-Fachblatts „fvw“ soll es um bis zu 60 von etwa 450 Tui-Büros in der Bundesrepublik gehen, die bis Ende September des kommenden Jahres dichtgemacht werden könnten.