Finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise in Wegberg : FDP verlangt Auskunft über aktuelle Haushaltslage der Stadt

Wegberg Wegberg steuert auf eine Rekordverschuldung von 64 Millionen Euro zu. Die Kämmerei rechnet mit Einnahmeausfällen durch Corona von mindestens 800.000 Euro. Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am 25. August.

Die Stadt Wegberg steuert nach eigener Berechnung auf eine Rekordverschuldung in Höhe von rund 64 Millionen Euro zu. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind darin noch nicht kalkuliert. Stadtkämmerin Nina Vieth geht von Einnahmeausfällen in Höhe von mindestens 800.000 Euro aus. „Dabei ist von einem steigenden Trend auszugehen, je länger sich die Corona-Krise und die daraus resultierenden Maßnahmen hinziehen“, sagte sie gegenüber unserer Redaktion.

„Eingeplante Einnahmen fallen weg, ungeplante Ausgaben belasten die kommunalen Finanzen in erheblichem Maße. Diese außergewöhnliche Situation erfordert eine umfassende Information der politischen Entscheidungsträger, damit sie sich ein genaues Bild machen können“, erklärt FDP-Fraktionschef Heinz Nießen. Er kommt auf die Situation in Wegberg zu sprechen: Der letzte dem Stadtrat zugeleitete Bericht beruhe auf zum 19. Mai vorliegenden Daten. „Eine Fortschreibung der Entwicklung wurde dem Rat bisher nicht zugeleitet“, sagt Nießen. Darum habe seine Fraktion Bürgermeister Michael Stock darum gebeten, in der nächsten Sitzung des Finanzausschuss am Dienstag, 25. August, einen Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Wegberg vorzulegen. Bei der Sitzung handelt es sich um die letzte des Finanzausschusses vor der Kommunalwahl am 13. September. Die neue Ratsvertretung konstituiert sich am 3. November.