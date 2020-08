Prozess in Münster um Giftgas-Röhre : OVG: CO-Pipeline ist verfassungsgemäß

Münster Auf fast 6000 Seiten sind die Prozessakten angewachsen. Die Kläger werfen Bayer und Covestro vor, die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. Der Richter deutet aber an, dass die Fehler nicht gravierend waren.

Der Mann, der alles angestoßen hat, lebt schon nicht mehr: Heinz-Josef Muhr, Bauer in Monheim, war einer der ersten, der gegen die Kohlenmonoxid-Pipeline von Dormagen nach Krefeld-Uerdingen geklagt hatte. In seinem Testament hatte er verfügt, dass seine Familie die Klagen aufrecht erhält. Und so traf man sich am Mittwoch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. „Ich hoffe, dass wir die Inbetriebnahme endgültig verhindern können. Es geht nicht nur um uns, sondern um die ganze Region“, sagte Gerlinde Muhr-Berghahn. Sie setzt den Kampf ihres Vaters fort, ein Grundstück der Familie war für den Bau enteignet worden. Die Muhrs sind nicht allein,Tausende Anwohner und viele Politiker wehren sich gegen die Inbetriebnahme.