Für 16,8 Milliarden Euro : Erstes Atomkraftwerk auf Arabischer Halbinsel am Netz

Erstes Atomkraftwerk auf Arabischer Halbinsel am Netz

Dubai Die Anlage in den Vereinigten Arabischen Emirten soll einer von vier Reaktoren sein, die im Ölstaat gebaut werden. Nach US-Angaben haben die Emirate zugestimmt, keine Anlagen zur Urananreicherung zu errichten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihr erstes Atomkraftwerk an das Stromnetz angeschlossen. Die Anlage Baraka im Westen des Landes liefere Elektrizität, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Wam am Mittwoch und veröffentlichte ein Foto aus dem Kontrollraum. Das umgerechnet rund 16,8 Milliarden Euro teure Kernkraftwerk war mit Hilfe Südkoreas gebaut worden und ist das erste auf der Arabischen Halbinsel. Ende Juli hatte der Reaktor den Betriebszustand erreicht, das heißt eine sich selbst tragende nukleare Kettenreaktion in Gang gesetzt.