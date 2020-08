Protest auf der Insel : So reagieren Mallorca-Reiseanbieter auf die Reisewarnung

Berlin/Madrid Wegen der Reisewarnung für einen Großteil Spaniens haben Tourismusunternehmen ihre Reisen nach Mallorca abgesagt. Unterdessen demonstrieren Gastronomen und ihre Mitarbeiter auf der Insel für mehr Unterstützung.

Ferieninsel in der Corona-Krise : Deutsche Reisewarnung lässt in Mallorca viele Lichter ausgehen

Europas größter Billigflieger Ryanair fährt sein Flugangebot wegen steigender Corona-Infektionszahlen in Spanien und anderen Ländern wieder zurück. Die Vorausbuchungen seien in den vergangenen zehn Tagen deutlich gesunken, teilte das Unternehmen am Montag in Dublin mit. Im September und Oktober werde Ryanair deshalb die angebotene Flugkapazität um 20 Prozent kappen. Betroffen seien vor allem Flüge in die Länder Spanien, Frankreich und Schweden, für die verschiedene Regierungen die Reisebeschränkungen zuletzt verschärft haben.