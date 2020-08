Streiks drohen : Schlichter soll Bau-Tarifkonflikt lösen

Frankfurt/Berlin Die Tarifverhandlungen zwischen Bau-Gewerkschaft und den Arbeitgebern sind festgefahren. Die Bauarbeiter fordern deutlich mehr Geld. Scheitern die Gespräche, könnte es eine Blockade auf den Baustellen geben.

Der Tarifkonflikt für die rund 850.000 Beschäftigten auf dem Bau geht nächste Woche in die Schlichtung. Die Gewerkschaft IG BAU erklärte die Verhandlungen am Donnerstag für gescheitert. Als Schlichter rief sie den früheren Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, an. Die Schlichtung beginnt am kommenden Mittwoch. Die Tarifparteien haben dann maximal 14 Tage Zeit, zu einem Ergebnis zu kommen. Danach endet die Friedenspflicht.