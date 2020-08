Nach Wirecard-Rauswurf : Delivery Hero rückt in den Dax

Frankfurt Der Essenslieferant ersetzt ab Montag den Zahlungsdienstleister Wirecard im wichtigsten deutschen Börsenindex. Ein Unternehmen, das bisher noch keine schwarzen Zahlen geschrieben hat. Aber das Wachstum überzeugt die Börsianer.

Dass ein Unternehmen Einzug in den Deutschen Aktien-Index (Dax) hält, das in seiner neunjährigen Konzerngeschichte noch niemals schwarze Zahlen schrieb, hat es in der deutschen Börsenhistorie auch noch nicht gegeben. Und doch war der Einzug von Delivery Hero in das wichtigste deutsche Börsensegment am späten Mittwochabend zwangsläufig. Der Börsenwert im Streubesitz und die Handelsumsätze gaben letztlich den Ausschlag. Ab Montag nimmt der Betreiber von Online-Plattformen für Essenslieferungen den Platz im Dax ein, den der Zahlungsdienstleister Wirecard räumen muss. Mit einem Börsenwert von knapp 20 Milliarden Euro. Der zweite Neuzugang aus der Hauptstadt binnen kurzer Zeit, nachdem der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen jüngst die Deutsche Lufthansa verdrängt hatte.