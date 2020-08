Kostenpflichtiger Inhalt: Fragen und Antworten zur Reisewarnung : Was Spanien-Urlauber jetzt wissen müssen

Urlauber am Strand von Arenal auf Mallorca am vergangenen Wochenende. Foto: dpa/Clara Margais

Düsseldorf Die Reisewarnung für Spanien wirft viele Fragen auf, insbesondere für das Ziel Mallorca: Was gilt für Pauschaltouristen, was für Individualreisende? Wie kommt man an seine Erstattung? Und warum der Tourismuskonzern Tui die Warnung für die gesamte Insel für falsch hält.