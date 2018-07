Pläne des deutschen Autobauers: BMW baut Werk in Ungarn

BMW baut Werk in Ungarn

München Der deutsche Autohersteller BMW baut in Ungarn eine neue Fabrik für eine Milliarde Euro. Im Werk nahe der Stadt Debrecen sollen mehr als 1000 Menschen beschäftigt werden.

Im ungarischen Werk sollen pro Jahr bis zu 150.000 Fahrzeuge mit Verbrenner-, Elektro- und Hybridantrieben produziert werden, teilte BMW am Dienstag mit. Die Bauarbeiten sollen in etwa einem Jahr beginnen. Wann das Werk in Betrieb geht und welche Auto-Modelle dort hergestellt werden, ist nach Unternehmensangaben noch offen.