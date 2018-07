Ryanair: Deutsche Piloten kündigen Streik an

Dublin Cockpit setzt dem Billigflieger eine Frist bis zum 7. August

(dpa) Lange war Ryanair, was Streiks angeht, für Passagiere eine Insel der Seligen. Das ändert sich nun. Bei einer am Montag beendeten Urabstimmung stimmten die in Deutschland stationierten Piloten zu 96 Prozent für einen Arbeitskampf, wie die die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Es geht um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen bei Europas größtem Billigflieger. Ein genauer Termin für einen ersten Streik wurde nicht mitgeteilt. Cockpit will die einzelnen Maßnahmen mit einem Vorlauf von 24 Stunden bekanntgeben. Die Gewerkschaft setzte Ryanair eine Frist bis zum 6. August, um ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Am 8. August will die Gewerkschaft ihr weiteres Vorgehen öffentlich erläutern.