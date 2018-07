Martin Winterkorn. Staatsanwalt ermittelt nicht wegen Steuerdelikten

Braunschweig Die Staatsanwaltschaft Braunschweig führt kein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Steuerhinterziehung gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Das stellte die Behörde am Montag klar.

Sie habe lediglich im Zuge ihrer Ermittlungen zur VW-Abgasaffäre erlangte entsprechende Verdachtsmomente an das Bundeszentralamt für Steuern weitergeleitet.

Dem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge geht es unter anderem um Überweisungen in Höhe von insgesamt rund zehn Millionen Euro, die in den vergangenen zwei Jahren auf Depots bei einer Schweizer Bank flossen, die teilweise Winterkorns Ehefrau gehörten. Dabei nannte sie unter anderem auch die Namen der beteiligten Banken.