Ronald Pofalla: „Wir schaffen 20 Prozent mehr Züge“

Düsseldorf Der Infrastruktur-Vorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, spricht im Interview über die Digitalisierung, Verspätungen und Großbaustellen.

Pofalla Bis 2023 sollen rund 500 Kilometer in NRW ausgerüstet werden: der Rhein-Alpen-Korridor und auch wichtige Ausweichstrecken, wie von Krefeld/Köln über Viersen in die Niederlande. In Viersen und Stolberg werden Stellwerke mit neuster Technik gebaut. Mit dem Bund reden wir derzeit über weitere Strecken.

Pofalla Wir rechnen mit bis zu 20 Prozent mehr Kapazität. Das wird jedoch regional variieren. Weil unser Bahnnetz billiger zu betreiben sein wird, können die Bundesländer zukünftig mehr Regionalverkehr bestellen als bisher. Also mehr S-Bahnen und Regionalzüge und weniger klimaschädliches CO 2 . Wir kriegen auch endlich die Lkws von den Straßen, da der Schienengüterverkehr viel attraktiver wird. Der Zustand einzelner Autobahnen ist doch unzumutbar!

Europa normt zwar Gurken und Glühbirnen, aber beim Thema Zugsteuerung scheint jedes Land zu machen, was es will. Brauchen wir ein Eisenbahn-Abkommen – eine Art TTIP für die Schiene?

China baut gerade wie wild an der Neuen Seidenstraße. Auch dort müssen Züge umständlich umgeladen werden, weil es in den Ex-Sowjet-Staaten andere Spurbreiten gibt als bei uns und in China. Lässt sich dieses Problem überhaupt in absehbarer Zeit beheben?