Twitter-Nutzerzahlen sinken - Aktie stürzt ab

Das Logo von Twitter ist an der New Yorker Börse zu sehen. Foto: AP/Richard Drew

San Francisco Der Kurznachrichtendienst Twitter hat zwar im vergangenen Quartal seinen Umsatz steigern können, doch die monatliche Nutzerzahl sank um eine Million. Die Börse reagierte auf diese Nachrichten sofort.

Wie Twitter mitteilte, schoss der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 24 Prozent in die Höhe auf 711 Millionen Dollar. Er übertraf die Analystenerwartungen, die bei 696 Millionen Dollar lagen. Der Kurznachrichtendienst profitierte nach eigener Auskunft von der WM in Russland. In den letzten beiden Wochen des Quartals habe Twitter im Zusammenhang mit dem Turnier 30 Millionen Dollar an Werbeerlösen eingespielt.