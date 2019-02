Warenlager leer: Russischer Billig-Discounter in Leipzig schon wieder dicht

Russischer Billig-Discounter in Leipzig schon wieder dicht

Leipzig Der große Andrang im ersten deutschen Markt von Mere in Leipzig hat dafür gesorgt, dass der russische Billigdiscounter schließen musste. Im Laufe der Woche soll es einen neuen Versuch geben.

Kunden, die am Montag vor dem ersten Mere-Markt in Leipzig standen, fanden verschlossene Türen vor. Darauf ein Hinweis: „Sehr geehrte Kunden, wegen der sehr hohen Nachfrage bleibt unsere Filiale geschlossen.“ Ein Foto davon veröffentlichte die „Rundschau für den Lebensmittelhandel“ online“. Der Supermarkt war erst am 30. Januar eröffnet worden. Jetzt musste der Mere Markt zumindest vorübergehend wieder schließen.