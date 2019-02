Optiker-Imperium : Später Generationswechsel bei Fielmann

Foto: dpa, Malte Christians

Hamburg Der Rückzug des Firmengründers deutete sich schon länger an, nun räumt der Patriarch für seinen Sohn Marc Fielmann den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Der Neue tritt ein schwieriges Erbe an.

Es gibt sie zuhauf, die Firmengeschichten, in denen der Patriarch nur schwer das Ruder an die Nachfolger übergeben kann. Ein Zaudern, das sich irgendwann auch in einem immer schnelllebigeren Geschäft nachteilig bemerkbar macht. Man konnte zuletzt den Eindruck bekommen, dass das Optiker-Imperium Fielmann eine ebensolche Geschichte werden könnte.

Der nur in winzigen Trippelschritten eingeleitete Generationswechsel bereitete so manchem im Hamburger Unternehmen Kopfzerbrechen. Immerhin handelt es sich bei Fielmann um keinen kleinen Mittelständler, sondern einen Konzern mit einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 293 Millionen Euro. Hinter vorgehaltener Hand wurde auf den Fluren im Fielmann-Reich wiederholt auch über den schlechten Gesundheitszustand von Günther Fielmann getuschelt.

Info Marktführer mit 723 Filialen Foto: dpa/Christophe Gateau Der Gründer Der Augenoptikermeister Günther Fielmann eröffnete 1972 sein erstes Fachgeschäft in Cuxhaven. Entwicklung Heute ist Fielmann mit 723 Niederlassungen Marktführer in Deutschland. Ende des dritten Quartals 2018 beschäftigte das Unternehmen 19.488 Mitarbeiter.

Zugleich behielt er das Sagen, trat nur in kleinen Schritten Verantwortung an Sohn Marc Fielmann ab. Der durfte sich zunächst als Marketing-Vorstand ausprobieren, war in dieser Position insbesondere für das Thema Digitalisierung verantwortlich und einer der Geschäftsführer der 2012 gegründeten Start-up-Abteilung Fielmann Ventures – dort forschen Mitarbeiter aus sechs Nationen an den Technologien, die die Branche in den nächsten Jahren prägen und verändern sollen.

Im April vergangenen Jahres kam dann der nächste Schritt. Günther Fielmann schaffte eine Doppelspitze und räumte dem Sohn nach Unternehmensangaben „bereits wesentliche Verantwortungsbereiche“ ein. Das letzte Wort indes behielt der Patriarch.

Anhänger eines Generationswechsels horchten am Dienstag auf. Der Konzern veröffentlichte ein Pressestatement mit dem Titel „Generationswechsel in abschließender Phase“. Doch auch dieses enthält noch den patriarchalischen Duktus: „Günther Fielmann delegiert Verantwortung innerhalb der Familie“ lautet der Untertitel.

Demnach soll Marc Fielmann im laufenden Geschäftsjahr als Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG „auch für die Unternehmensstrategie verantwortlich zeichnen“. Der Vater ziehe sich weiter aus der Vorstandstätigkeit zurück und habe dem Aufsichtsrat angeboten, seine Vorstandsbezüge auf den symbolischen Betrag von einem Euro zu reduzieren. Dem sei entsprochen worden. Bedeutet aber auch: So ganz geht der 79-jährige Gründer immer noch nicht. „Mit seinem über die Jahrzehnte erworbenen Wissen, seinem unternehmerischen Weitblick und seiner Kreativität steht Günther Fielmann dem Unternehmen auch zukünftig zur Verfügung“, heißt es weiter.