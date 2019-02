Tarifverhandlungen für Erzieherinnen und Pflegekräfte: Verdi verzichtet vorerst auf weitere Awo-Streiks

Angestellte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) NRW demonstrieren am 29. Januar während des Warnstreiks in Düsseldorf. Foto: dpa/Christophe Gateau

Exklusiv Düsseldorf Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gönnt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in NRW eine Ruhepause. Bis zu der Verhandlungsrunde am 12. Februar soll es keine weiteren Warnstreikaktionen geben. Ganz gebannt ist die Streikgefahr allerdings nicht.

Das sagte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Cremer unserer Redaktion. Die Gewerkschaft hatte in den Tarifverhandlungen für die 65.000 Beschäftigten der Awo vor einer Woche zahlreiche Erzieherinnen in den Ausstand gerufen, um so den Druck vor der zweiten Verhandlungsrunde zu erhöhen. Die Verhandlungen liefen dann allerdings enttäuschend. Verdi erklärte im Anschluss, man sei keinen Schritt weiter gekommen.