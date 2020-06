Miguel Müllenbach : Finanzvorstand soll Chef bei Karstadt Kaufhof werden

Esssen Die Berufung von Miguel Müllenbach könnte schon am Dienstag vom Aufsichtsrat des Warenhausbetreibers abgesegnet werden. Derweil verhandelt das Unternehmen weiterhin mit Vermietern wegen Mietkürzungen.

Der Gläubigerausschuss ist keine homogene Gruppe. In dem Gremium sitzen Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, des Gesamtbetriebsrats von Galeria Karstadt Kaufhof und der leitenden Angestellten des Konzerns. Darüber hinaus Warenkreditversicherer, Lieferanten, Banken, Vermieter und Gesellschafter. Sie alle haben unterschiedliche Interessen, aber niemand von ihnen kann ernsthaft Interesse am Untergang der Warenhausgruppe haben.

Auch René Benko nicht, der das Gesicht der österreichischen Eigentümergruppe Signa ist. Dem 43-Jährigen wird zwar immer wieder unterstellt, er habe nur Interesse an den Immobilien und nicht am Warenhausgeschäft von Galeria Karstadt Kaufhof. Aber für Kaufhäuser, in denen das Geschäft schlecht läuft und für die der Mieter sich schwer tut, die Miete zu zahlen, wird auch er sich nicht begeistern. Benko müsse jetzt kurzfristig 200 Millionen Euro nachschießen, um die Liquidität des Unternehmens sicherzustellen, hieß es am Montag im Umfeld von Galeria Karstadt Kaufhof.