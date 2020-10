Letzter Tag : Verdi protestiert mit Tilly-Skulptur gegen Ende von Düsseldorfer Kaufhof

Foto: dpa/Roland Weihrauch 8 Bilder Proteste am letzten Tag der Galeria Kaufhof Düsseldorf

Düsseldorf An diesem Samstag schließt der Düsseldorfer Kaufhof am Wehrhahn endgültig seine Türen, zum letzten Mal kann dort eingekauft werden. Die Gewerkschaft Verdi protestierte gegen die Schließung – auf kreative Art und Weise.

Gegen 12 Uhr versammelten sich am Samstag rund 60 Beschäftigte der Kaufhof-Filiale am Wehrhahn, viele von ihnen an ihrem freien Tag. Aufgerufen zu der Aktion hatte die Gewerkschaft Verdi. Sie kritisiert die Schließung des Hauses. Viele Beschäftigte würden „nun wegen des Missmanagements der bisherigen Geschäftsleitung ihrer Existenzgrundlage beraubt“, hieß es in einer Vorab-Mitteilung der Gewerkschaft.

Für die Protestaktion am Samstag hatte Düsseldorfs Wagenbauer Jacques Tilly eine Skulptur gebaut, die den Kaufhof-Eigner René Benko zeigt. Die Teilnehmenden der Belegschaft zerstörten die Skulptur anschließend mit überdimensionierten Boxhandschuhen.

Die Stimmung schwankte zwischen Wut und Trauer: Einige Beschäftigte hielten auch Kerzen in der Hand und trugen so sinnbildlich den Kaufhof am Wehrhahn zu Grabe.

Dass die Filiale schließen würde, war schon länger bekannt. Über Tage lief in den Schaufenstern ein Countdown und der Ausverkauf. Die Schließung an diesem Samstag fällt auf den 51. Jahrestag der Eröffnung des Hauses. Die Signa und damit Eigner René Benko gehörende Kaufhof-Immobilie Kostenpflichtiger Inhalt wird wohl nach einer Zwischennutzung abgerissen werden.

Bei Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) rollt in diesen Tagen die lange angedrohte Schließungswelle. 37 Warenhäuser würden in diesen Tagen dicht machen, sagte am Donnerstag der GKK-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl. Weitere sechs Filialen hätten noch eine Gnadenfrist bis Januar. Die Warenhausschließungen sind Bestandteil des Sanierungskonzeptes des letzten verbliebenen großen deutschen Warenhauskonzerns nach dem erfolgreichen Abschluss des Insolvenzverfahrens. Mit rund 130 verbleibenden Warenhäusern hofft der Konzern, schnell wieder in die schwarzen Zahlen zurückzukehren. Rund 3200 Beschäftigte verlieren Ettl zufolge dadurch insgesamt ihren Job.

(bpa/hebu/dpa)