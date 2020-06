Nach dem Kahlschlag bei Waren- und Sporthäusern : NRW-Minister Pinkwart fordert mehr Einsatz von Karstadt Kaufhof

Düsseldorf Karstadt Kaufhof will neben 62 Warenhäusern auch 20 Sporthäuser schließen, darunter in Düsseldorf. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart fordert den Konzern auf, mehr zu investieren. Die Grünen fordern Kauf-vor-Ort-Gutscheine.

Im März war René Benko noch voller Selbstbewusstsein: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man traditionelle Unternehmen auffängt“, sagte der Eigentümer von Karstadt Galeria Kaufhof. Er sei davon überzeugt, dass ein modernes Warenhaus eine wesentliche Funktion in der Innenstadt habe und versprach: „Bei Kaufhof sind wir mit dem Stellenabbau durch.“ Drei Monate und eine Corona-Krise später haben sich diese Zusagen in Luft aufgelöst. Am Freitag wurde bekannt, dass der Konzern 62 seiner 172 Warenhäuser schließen will. Nun sollen auch 20 der 30 Karstadt-Sporthäuser dicht gemacht werden, wie die Gewerkschaft Verdi erklärte. „Davon betroffen sind etwa bis zu zwei Drittel der rund 1200 Beschäftigten“, teilte Verdi mit. In Nordrhein-Westfalen geht es dabei offenbar um die Sporthäuser in Düsseldorf, Köln, Dortmund und Essen sowie die Hauptverwaltung der Karstadt Sports GmbH in Essen. Der Konzern äußerte sich auf Anfrage nicht.

Folgen für die Mitarbeiter Die Beschäftigten der einstigen Erzrivalen und seit 2018 fusionierten Warenhausketten haben einen langen Leidensweg hinter sich: Eigentümerwechsel, Jobabbau, Gehaltsverzicht standen immer wieder auf der Tagesordnung. Nun kommt mit der Schließung der Sport- und Warenhäuser ein gewaltiger Stellenabbau hinzu. Bei den Warenhäusern sind es allein 5300. In den Verhandlungen für die Karstadt Sports GmbH, die bis Samstag andauerten, konnte die Gewerkschaft nach eigenen Angaben immerhin einen Tarifvertrag aushandeln, der zwei wichtige Zusagen enthält: eine Standort- und Beschäftigungssicherung für die verbleibenden Häuser sowie eine Angleichung an das Tarifniveau des Einzelhandels in zwei Schritten bis zum 1. Januar 2022. Dies bedeute für die Beschäftigten eine Anhebung des Gehalts auf das Niveau der Flächentarifverträge des Einzelhandels – und daran berechnet sich später die Höhe des Arbeitslosengelds, so Verdi. Nun fordert die Gewerkschaft von Konzern und Politik, die geplante Beschäftigungsgesellschaft mit genug Geld auszustatten, um die vom Abbau betroffenen Mitarbeiter breit zu qualifizieren. „Wir werden mit aller Kraft für die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Dafür sind jetzt Politik, Eigentümer und Vermieter in der Verantwortung“, so Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach.

Info Die vier großen Warenhausketten Branchensterben Seit Jahren schrumpft die Branche. Einst gab es vier große Wettbewerber: Neben Karstadt und Kaufhof waren das Horten und Hertie. Fusionen, Übernahmen, Aufgaben prägten die Branche. René Benko Drei Anläufe hat Benkos Signa-Konzern gebraucht, um Galeria Kaufhof zu schlucken und mit dem früheren Konkurrenten Karstadt in einer Warenhaus-Gesellschaft aufgehen zu lassen: 2001, 2015 und 2018. Nun steckt dieser in der Krise.

Folgen für die Vermieter Ein Teil der Immobilien ist im Besitz von Benkos Signa-Gruppe, ein Teil aber auch angemietet. Einer der Vermieter ist der Center-Betreiber ECE. 12 Galeria-Häuser befinden sich in einem von ECE betriebenen Center. Und neun davon stehen auf der Liste mit den Schließungsplänen, wie ein ECE-Sprecher erklärte. Darunter sind in Berlin das Linden-Center und das Ringcenter, der Limbecker Platz in Essen, das Hessen-Center in Frankfurt und das AEZ in Hamburg. So lange noch nichts endgültig entschieden sei, wolle man versuchen, weiter mit Karstadt Kaufhof zu verhandeln und für die Standorte zu kämpfen, erklärte ECE.

Folgen für die Innenstädte Traditionell stehen die Waren- und Sporthäuser an zentralen Punkten der Städte. Deshalb ist auch die Politik alarmiert. „Galeria Karstadt Kaufhof ist tief verwurzelt in Nordrhein-Westfalen und ein wichtiger Frequenzbringer in vielen Innenstädten. Die angekündigten Schließungen verdeutlichen einmal mehr die massiven Veränderungen im Handel, die Lücken in den Städten reißen“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart unserer Redaktion. „Nun müssen alle Beteiligten intensiv an Lösungen arbeiten, damit es zukünftig im stationären Handel ein vielfältiges Angebot gibt und Leerstand vermieden wird, notfalls auch durch anderweitige Nutzung“. Zugleich aber forderte er auch mehr Engagement von Benko: „Damit Galeria Karstadt Kaufhof aus der Krise kommt, muss das Unternehmen kräftig investieren und seine Filialen noch viel stärker durch digitale Angebote unterstützen.“ Der stationäre Handel der Zukunft müsse mit Erlebnissen und gutem Service punkten und die gleiche digitale Unterstützung wie der Online-Handel bieten. Pinkwart versprach, das Land werde innovative Projekte fördern, die digitale und stationäre Angebote kombinieren. „Nur so können wir den Einzelhandel attraktiver machen und die Funktionalität der Innenstädte, Mittelzentren und ländlichen Regionen sicherstellen“, so der Minister.

