„Home-Coming-Garantie“ : Lufthansa kündigt Rückfluggarantie für Touristen an

Frankfurt/Main Mit einer neuen Rückfluggarantie will die Lufthansa die wegen der Corona-Pandemie drastisch gesunkene Nachfrage nach Flügen wiederbeleben. Der Bundesaußenminister schließt dagegen weitere staatliche Rückholaktionen aus.

"Wer zurück will nach Deutschland, den bringen wir zurück", sagte Spohr, "sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder ob im Gastland das Virus ausbricht."

Unterdessen bestätigte ein Unternehmenssprecher der "Welt am Sonntag", dass es bereits mehrere Flüge der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften gegeben habe, bei denen sich nachträglich herausstellte, dass Corona-Infizierte an Bord waren. Bekannt war dies bisher bei einem China-Flug Ende Mai. Genaue Zahlen nannte der Sprecher nicht.

Für Fluggesellschaften gelten keine zwingenden Abstandsregeln an Bord. Die meisten Unternehmen wollen aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht auf eine Besetzung des mittleren Platzes in Dreier-Sitzreihen verzichten. Eine Sprecherin der Lufthansa-Tochter Eurowings sagte allerdings der "Welt am Sonntag", es solle eine teurere Ticket-Zusatzoption auf einen freien Mittelplatz gebucht werden können. Laut einem Bericht des "Spiegel" erwägen Behörden und Betreiber zudem eine generelle Maskenpflicht an Flughäfen, die es bislang immer noch nicht gibt.