Neues Angebot : Mobile Corona-Teststation kommt auch nach Voerde

Voerde Bürger und Bürgerinnen können sich auch ohne Termin testen lassen. Die Firma Superol stetzt bewusst auf Testungen im ländlichen Raum.

Seit knapp einen Monat bietet die Superol GmbH aus Hamminkeln Corona-Schnelltests als sogenannte „Bürgertests“ an wechselnden Standorten im Kreis Wesel und Kreis Kleve an. Mit drei Teams werden nun die ganze Woche über rund 20 Standorte angefahren und auch in den Ortsteilen von Voerde kostenlose Tests ohne Termin angeboten. „Dabei setzen wir bewusst auf Testungen im ländlichen Raum, da hier oft Lücken in den bisherigen Teststrategien liegen“, so Bastian Tenholter, Marketingleiter bei Superol. Unter dem Motto „Coronafreie Dörfer“ seien im April mehrere tausend Menschen getestet und dabei auch einige Infektionsketten durchbrochen und verdeckte Infektionen entdeckt worden. „Wir hoffen, dass wir so einen Beitrag leisten können, um schnellstmöglich wieder ein normales Leben auch in den Dörfern unserer Region zu ermöglichen“, skizziert Geschäftsführer Ingo Bross die Beweggründe der Initiative.

Bei Superol finden die Tests nach Unternehmensaussage in Wohnmobilen durch geschultes Personal statt, Wartezeiten seien kurz, es könne auch ohne Termin getestet werden. „Gerade im Bereich Familien liegt unsere Stärke“, erklärt Ingo Bross. Kinder könnten gemeinsam mit ihren Eltern getestet werden und würden an den Superol-Teststationen mit einem Spezialtest (Spuck oder Lolli) getestet. Professionell durchgeführt, sei dieser genau so sicher wie ein Nasenabstrichtest, aber für Kinder deutlich angenehmer. „Gerade Kinder tragen eine große Belastung in dieser Pandemie, und die Selbsttests in den Schulen sind eine große Zumutung, gerade für kleine Kinder, daher war es uns ein besonderes Anliegen, gerade in diesem Bereich eine möglichst stressfreie und kindgerechte Lösung zu finden“, skizziert Projektleiter Bastian Tenholter die Gründe für das Vorgehen. Insgesamt werde das Angebot sehr gut angenommen, in vielen Dörfern seien die Superol-Mitarbeiter gern gesehene Gäste. Termine für Testungen in Voerde unter www.schnelltest-niederrhein.de