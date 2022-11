Bob Iger zurück bei Disney : 71-jähriger Job-Rückkehrer startet mit einer Million Dollar Grundgehalt

Los Angeles Der an die Spitze des Disney-Konzerns zurückgekehrte Bob Iger wird Unternehmensangaben zufolge ein jährliches Grundgehalt von einer Million Dollar beziehen. Und das ist nicht alles.

Zudem werde Iger eine langfristige Prämie von bis zu 25 Millionen Dollar erhalten, und er habe Anspruch auf einen leistungsabhängigen Bonus in Höhe des jährlichen Grundgehalts, teilte Disney am Montag mit. Der 71-jährige Iger, der bis zu seinem Ruhestand Ende vergangenen Jahres 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender war, hatte sich bereit erklärt, mit sofortiger Wirkung für zwei weitere Jahre als CEO zu fungieren.

Iger kündigte Pläne zur Umstrukturierung des Unternehmens an, um die Entscheidungsfindung stärker in die Hände der Kreativteams zu legen, wie er in einer von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen E-Mail an die Mitarbeiter erklärte. Dies werde zu einer Umstrukturierung der Disney Media & Entertainment Distribution und zum Ausscheiden ihres Vorsitzenden Kareem Daniel führen.