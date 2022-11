Tarifrunde : Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn für Post-Beschäftigte

Bonn Das Jahr 2023 könnte für die Deutsche Post mit einem Tarifkonflikt beginnen. Die Gewerkschaft Verdi forderte am Montag für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten des Bonner Konzerns 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

„Unsere Mitglieder erwarten den Inflationsausgleich und darüber hinaus eine Beteiligung am Unternehmenserfolg“, sagte Verdi-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis nach dem Beschluss der Tarifkommission. Die Verhandlungen sollen nun am 6. Januar beginnen. Kurz zuvor endet die Friedenspflicht bei der Post. „Streiks sind ab Januar 2023 damit nicht ausgeschlossen“, hatte Kocsis bereits in einem Schreiben an die Verdi-Mitglieder angekündigt. Ein Abschluss müsse „deutlich über den Tarifabschlüssen der letzten Jahre liegen.“ „Bei den anstehenden Tarifverhandlungen wird es wichtig sein, dass wir die Balance zwischen Lohnsteigerungen für unsere Beschäftigten und wirtschaftlicher Tragfähigkeit für das Unternehmen finden“, unterstrich dagegen die Post.

Die Post fährt den Löwenanteil ihrer Gewinne längst außerhalb des traditionellen Briefgeschäft in der Bundesrepublik ein. Insgesamt erwartet die Post im laufenden Jahr einen operativen Gewinn (Ebit) von 8,4 Milliarden Euro, das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland soll dazu rund 1,35 Milliarden Euro beitragen. Beim Brief kämpft der Konzern mit sinkenden Sendungsmengen und Erträgen bei steigenden Energie-Kosten. Zudem häuften sich zuletzt Beschwerden von Kunden. An der Preisschraube können die Bonner aber vorerst nicht drehen. Denn das Porto etwa für den Standardbrief von derzeit 0,85 Euro ist vom Regulierer Bundesnetzagentur planmäßig bis Ende 2024 festgeschrieben worden. Deshalb könne der Konzern „Kostensteigerungen nicht einfach an unsere Kunden weitergeben“, sagte ein Sprecher.