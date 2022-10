Rathaus in Dormagen : Grüne wollen Frau als neue Erste Beigeordnete

Im Rathaus wird der Erste Beigeordnete gesucht. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen In relativ kurzer Zeit wird die sich Führungsspitze im Dormagener Rathaus nahezu komplett verändern. Bürgermeister Erik Lierenfeld ist dann der Dienstälteste.

Im ersten Quartal des vergangenen Jahres haben der Technische Beigeordnete Martin Brans und der Beigeordnete und Kämmerer Torsten Spillmann ihre Büros im Rathaus bezogen. Am 30. April kommenden Jahres wird der Erste Beigeordnete Robert Krumbein in den Ruhestand gehen. Er hatte seine Amtszeit um ein Jahr vom Stadtrat verlängern lassen. Im Idealfall wird am 1. Mai der Nachfolger und damit der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters seinen Dienst antreten. Geht es nach den Grünen, wird es eine Frau sein.

Denn die Dormagener Grünen haben sich, so ist es in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD besprochen worden, das Vorschlagsrecht für diese wichtige Position in der Verwaltung gesichert und betonen, dass die Funktion eine Frau übernehmen soll. „Bei gleicher oder ähnlicher Befähigung werden wir uns für eine Frau entscheiden“, sagt Fraktionsvorsitzender Tim Wallraff.

In der Sitzung des Hauptausschusses ist Mitte September die Ausschreibung mit dem Anforderungsprofil der Bewerber und Bewerberinnen festgelegt worden. Der künftige Geschäftsbereich umfasst im Rahmen einer umfassenden Neuordnung an der Rathausspitze dann die Fachbereiche Recht und Ordnung sowie Bildung, Kultur und Sport und Integration mit über 150 Mitarbeitenden.