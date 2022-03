Das neueste Schiff der Disney Cruise Line-Familie „Disney Wish“ sticht im Sommer 2022 in See. Zuvor hat sich der Gigant am Mittwochmorgen für eine Probefahrt in Richtung Nordsee gemacht. Dabei passierte es zunächst die Dockschleuse in Papenburg und wurde dann von Schleppern über die schmale Ems Richtung Emden gezogen. Wir zeigen ihnen die ersten Bilder.

Der 341 Meter langen Gigant auf seiner Schleppfahrt über die schmale Ems Richtung Emden. Dabei wird er mit einem Feuerwerk verabschiedet.