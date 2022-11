Airline im Aufwind : Lufthansa stellt europaweit 20.000 neue Mitarbeiter ein

Frankfurt Die Lufthansa stellt im Zuge der Erholung von der Corona-Krise wieder mehr Menschen ein. Mehrere tausend Mitarbeiter hat der Konzern im laufenden Jahr eigenen Angaben zufolge bereits „an Bord geholt“. Insgesamt plant das Unternehmen 20.000 Neueinstellungen in Europa.

Gesucht werden aktuell vor allem Menschen in produktnahen und serviceorientierten Bereichen an den Standorten Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel sowie an der Technikbasis Hamburg und an den Standorten der Eurowings Gruppe, wie die Lufthansa erklärte. Insbesondere im Fokus stünden Techniker, IT-Spezialisten, Juristen, Piloten und Flugbegleiter; die Lufthansa biete auch vielfältige Ausbildungsberufe und duale Studiengänge.