Kurznachrichtendienst unter Druck : Ist Twitter noch zu retten?

Twitter zählt zu den populärsten sozialen Netzwerken. Doch die Zukunft der Plattform ist ungewiss. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Analyse Düsseldorf/San Francisco Massenentlassungen, Fake-Accounts und eine drohende Insolvenz: Seit der Übernahme durch Elon Musk geht bei Twitter alles drunter und drüber. Das hat gefährliche Konsequenzen – auch für die Nutzer und die Debattenkultur in Deutschland.

Von Julia Stratmann

Seit drei Wochen ist der Kurznachrichtendienst Twitter nun in der Hand von Elon Musk – und versinkt mehr und mehr im Chaos. Der bizarre Auftritt mit einem Waschbecken im Twitter-Hauptquartier in San Francisco versehen mit den Worten „let that sink in“ (lasst das auf euch wirken) sollte nur der Anfang sein. Seitdem sorgen Massenentlassungen, bewiesene Fake-Accounts und eine mögliche Insolvenz für Schlagzeilen. Diese Verwirrung hat nicht nur üble Folgen für die Mitarbeiter, sondern auch für die Nutzer der Plattform.

Am 28. Oktober twitterte Musk: „Der Vogel ist befreit“. Zuvor hatte er nach monatelangen Rechtsstreitigkeiten die Plattform mit dem Vogel-Logo für 44 Milliarden Dollar gekauft – und sofort Führungskräfte des Unternehmens entlassen, darunter Konzernchef Parag Agrawal und Finanzvorstand Ned Segal. Damit aber nicht genug: Kurz darauf löste er auch den Verwaltungsrat auf, zu dessen Aufgaben die Auswahl, Beratung und Kontrolle des Spitzenmanagements gehören. An der Spitze des Unternehmens steht jetzt nur noch ein Mann: der selbst ernannte „alleinige Direktor“ Elon Musk.

Viele fragen sich, warum Musk den Kurznachrichtendienst, der schon zuvor rote Zahlen schrieb, überhaupt gekauft hat. Wirtschaftshistoriker und Digitalexperte Klemens Skibicki bezweifelt, dass er rein wirtschaftliche Interessen verfolgt. Vielmehr sei der Kauf im Gesamtkontext zu bewerten: „Wer die weltweit wichtigsten Nachrichten-Ticker hat, der kann viele Dinge bewegen“, so Skibicki. Er verweist auf die Gruppe von bedeutenden Unternehmen wie Tesla (E-Autos) oder SpaceX (Weltraum), die sich bereits in Musks Besitz befinden. Zukunfts- und Wirtschaftsexperte Bernd Thomsen, Gründer der „Thomsen Group“, eine führende globale Managementberatung mit Zukunftsexpertise, sieht dagegen eher das Selbstbild des impulsiven Musk. Der Milliardär stehe vor dem Spiegel und denke sich: „Weil ich es kann!“

Kurz nach der Übernahme folgte eine große Entlassungswelle: Rund 3700 Mitarbeiter – etwa die Hälfte der bisherigen Twitter-Belegschaft – mussten gehen. In einer Rundmail hieß es, der Stellenabbau sei „unglücklicherweise notwendig, um den Erfolg des Unternehmens in der Zukunft sicherzustellen“. Mehr als unglücklich verliefen aber auch die Kündigungen selbst: Per E-Mail wurden die Mitarbeiter über ihre Zukunft im Unternehmen informiert, andere erfuhren von ihrer Entlassung, indem ihr Zugriff auf die Systeme des Unternehmens gesperrt wurde.

Das Ausmaß des allgemeinen Chaos zeigte sich, als die Unternehmensleitung Dutzende gekündigte Mitarbeiter um ihre Rückkehr bitten musste. Ihre Kündigung sei versehentlich oder unüberlegt geschehen. Die geschassten Beschäftigten sollten sich eine Rückkehr jedoch gut überlegen. Denn Musk stellte ihnen das Ultimatum, sich zu Überstunden zu verpflichten oder das Unternehmen zu verlassen.

Diese Maßnahmen sind Teil des Planes für ein neues Twitter mit weniger Kontrollen der Inhalte und mehr Spaß. Ihm gehe es um die Stärkung der Redefreiheit, so Musk, die auf der Plattform zu sehr eingeschränkt worden sei. Diese Aussagen lassen Sorgen über die künftigen Direktiven bei Twitter aufkommen. German Neubaum, Juniorprofessor für Psychologische Prozesse der Bildung in sozialen Medien an der Universität Duisburg-Essen, warnt vor den Folgen dieses Chaos: „Die zentrale Gefahr sehe ich in den Konsequenzen einer fehlenden Regulierung, die extremistische Inhalte, Diskriminierung und Falschinformationen zulässt.“ Erste Erkenntnisse im Kontext der US-Midterms hätten gezeigt, dass problematische und extremistische Inhalte länger als sonst auf der Plattform verweilten, ohne gelöscht zu werden.

Auch große Werbekunden ziehen Konsequenzen aus dem Chaos: Der US-Lebensmittelriese General Mills sowie die deutschen Autobauer VW und Audi haben ihre bezahlten Anzeigen auf der Plattform ausgesetzt. Ein dauerhafter Rückzug großer Werbekunden wäre aber ein Problem für Musk, denn die Anzeigenverkäufe machten allein im zweiten Quartal mehr als 90 Prozent der Einnahmen aus. Und wie reagiert der Twitter-Chef? Widersprüchlich: Nachdem Musk gedroht hat, abtrünnige Twitter-Werbekunden öffentlich bloßzustellen, bittet er nun die Unternehmen um Verständnis. Die Neuausrichtung des Kurznachrichtendiensts werde ihren Marken nicht schaden, versichert der Unternehmer. Twitter dürfe kein „Ort des Grauens“ werden, wie er in einem offenen Brief schreibt.

Ein Ort des Chaos ist die Plattform aber schon längst – auch dank der Verifikations-Häkchen. Bisher wurden die blauen Häkchen Prominenten, Politikern und Unternehmen nach einer Prüfung von Twitter gewährt. Nach dem neuen Modell bekommt das Häkchen jeder, der acht Dollar im Monat bezahlt. Eine Identitätsprüfung gibt es aber nicht mehr. Das verleitete einige Nutzer dazu, mit den gekauften Häkchen glaubwürdig wirkende Kostenpflichtiger Inhalt Fake-Accounts zu erstellen. So twitterte angeblich der Fruchthandel Chiquita, die brasilianische Regierung gestürzt zu haben. Und auch Jesus hat jetzt einen verifizierten Twitter-Account. Die Funktion ist schnell ausgesetzt worden und soll erst am 29. November wieder verfügbar sein. Doch die Skepsis bleibt.

Selbst Musk schließt eine Insolvenz nicht mehr aus. Ist das Unternehmen noch zu retten? „Ja“, sagt Thomsen – insofern Twitter sechs kritische Erfolgsfaktoren erfüllt. Dafür müsse der blaue Verifizierungshaken durch Überprüfung der Echtheit der Personen und mit Klarnamen als Werkzeug gegen Hass, Hetze und Lüge genutzt werden. Damit nicht genug: „Das soziale Netzwerk muss sich dringend weiterentwickeln“, so Thomsen – und von anderen lernen. Wie zum Beispiel der chinesichern App „WeChat“, mit der unter anderem Taxis und Lebensmittel bestellt sowie Rechnungen bezahlt werden können.

„Die Innovierung muss für den User einfach und bequem sein“, ergänzt Thomsen. Deshalb sieht der Experte auch keine Zukunft für Mastodon als Twitter-Nachfolger – es sei viel zu kompliziert. Weiterhin müsse der Kurznachrichtendienst unabhängig werden: „Durch die Personalunion von Elon Musk bei Twitter und Tesla entstehen Abhängigkeiten. Tesla macht mehr als ein Viertel seines Umsatzes in China und baut mehr als die Hälfte dort“, so Thomsen. Dennoch müsse Twitter die Wirtschaft als Partner für Freiheit und Verantwortung nutzen. Und zuletzt empfiehlt der Zukunftsexperte, die Nutzerschaft erheblich zu verbreitern, denn „allzu oft prägen überwiegend Politiker und Medien die Nutzerschaft“.

Die amerikanische Verbraucherschutzbehörde FTC schaut bei Twitter sehr genau hin. Auch die Bundesregierung macht ihre weitere Präsenz beim Kurznachrichtendienst abhängig von der Entwicklung unter dem Milliardär. Dabei geben Prominente, Politiker und Journalisten der Plattform im öffentlichen Diskurs Macht. Wie geht es also weiter, wenn die Plattform zusammenbrechen sollte? Welche Folgen könnte das für die Debattenkultur haben?

Für potenzielle Nutzer fällt Neubaum ein ernüchterndes Urteil: „Die Plattform erfährt keine breite Beliebtheit in der Bevölkerung.“ Nach aktuellen Zahlen nutzen nur zehn Prozent der deutschen Internet-Kunden dieses Netzwerk. Der Kurznachrichtendienst sei in der öffentlichen Diskussion nur deshalb so präsent, weil viel über Twitter-Diskussionen berichtet werde. Außerdem verbreiteten viele Wissenschaftler Erkenntnisse und neue Daten über Twitter. Aber: „Die Debattenkultur kann auch bei diesen zehn Prozent unter mehr Falschinformationen und extremem Content leiden“, so Neubaum.

Im schlimmsten Fall könnten die gelockerten Modrationsregeln noch mehr Wortmeldungen auslösen, die einer vitalen öffentlichen Diskussion über politische und gesellschaftliche Themen im Wege stehen. „Dennoch müssen wir einräumen, dass Twitter in Deutschland kein digitaler ‚Marktplatz’ ist, auf dem die breite Bevölkerung diskutiert“, ergänzt der Juniorprofessor.

Die Bedeutung der Plattform ist Skibicki zufolge dennoch nicht zu unterschätzen: „Twitter ist weltweit als der übergreifende Nachrichten-Ticker gesetzt." Er sehe noch keine große Abwanderung bei Twitter. Und auch Thomsen gibt zu bedenken, wie relevant der Kurznachrichtendienst für die Intensivverwender, die sogenannten "Heavy Tweeter", ist. „Es wird auch künftig einen sozialen Nachrichtenkanal und eine wichtige Diskussionsplattform geben", erklärt der Zukunfts- und Wirtschaftsexperte. Ob Twitter oder ein anderer Nachfolger.

Angesichts des Twitter-Chaos rückt der eigene Umgang mit sozialen Medien in den Vordergrund. Problematische Inhalte und Kommentare müssen verstärkt gemeldet und Quellen aktiv hinterfragt werden. Soziale Medien werden in Deutschland immer häufiger als Nachrichtenquelle genutzt. Umso wichtiger wird es, die eigenen Kompetenzen im Umgang mit diesen Plattformen zu stärken – unabhängig von den weiteren Entwicklungen rund um den Kurznachrichtendienst Twitter.

(jus/dpa)