Tarifverhandlungen abgeschlossen : RWE-Beschäftigte bekommen sechs Prozent mehr Gehalt

Düsseldorf Ab 1. Februar 2023 bekommen die rund 18.000 Beschäftigten des Energiekonzerns RWE sechs Prozent mehr Gehalt. Darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi und das Unternehmen in den am Donnerstagabend abgeschlossenen Tarifverhandlungen geeinigt.

Das teilte Verdi am Freitag mit. Die Verdi-Tarifkommission hat dem Verhandlungsergebnis bereits zugestimmt.

Das Gesamtpaket beinhaltet außerdem eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte noch im Dezember dieses Jahres. Eine zweite Einmalzahlung, ebenfalls in Höhe von 1500 Euro, erfolge während der Laufzeit des Vergütungstarifvertrages. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt dreizehn Monate, vom 1. Februar 2023 bis zum 29. Februar 2024.

Derweil will die IG Metall im Tarifkonflikt der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie eine Übernahme des Pilotabschlusses aus Baden-Württemberg. Dafür habe sich die Tarifkommission ausgesprochen, teilte die Gewerkschaft am Freitag in Düsseldorf mit. Die Übernahmeverhandlung mit dem Arbeitgeberverband Metall NRW finde kommenden Dienstag (22. November) statt.