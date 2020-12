Apple, Samsung, Fitbit : Die besten Fitness-Uhren im Vergleich

Düsseldorf Telefonieren und Fitnesskontrolle mit der digitalen Uhr liegen im Trend. Auch der künftige US-Präsident Joe Biden nutzt sie. Aber die Preisspanne bei akzeptablen Modellen ist enorm. Ein Berater meint aber, selbst die teure Apple Watch sei ihr Geld wert.

Fitnessuhren liegen im Trend. Eine Entscheidung der EU-Kommission bestätigt das: Sie erlaubte am Donnerstag die Übernahme des Anbieters Fitbit durch den Internetgiganten Google. Die Auflage für den 1,7 Milliarden Euro wertvollen Deal: Google darf die Fitnessdaten der Nutzer nicht zwangsweise mit anderen Informationen verknüpfen. Auch der Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar ist ein Zeichen dafür, dass digitale Fitnesstracker immer beliebter werden: Der 78-Jährige trägt zwar auch edle Uhren wie eine rund 4000 Euro teure Omega, aber manchmal zeigt der begeisterte Radfahrer sich auch mit einer Apple Watch .

Gelobt von den Experten werden das brillante Always-on-Display, der Höhenmesser, die Nutzung vieler Apps, die automatischen Updates und die exakte Herzfrequenzmessung inklusive EKG und Blutsauerstoffmessung. In Corona-Zeiten interessant ist, dass die Apple Watch kontaktloses Bezahlen erlaubt. Das Gerät reagiert auf gesprochene Befehle; Telefonieren und Diktieren von Kurznachrichten sind möglich. „Die bieten eine hohe Leistung für einen insgesamt fairen Preis“, sagt der Düsseldorfer Unternehmensberater Holger Neinhaus.

Für einen Aufpreis von 100 Euro ist bei der Apple Watch ein Mobilfunkmodul dabei, doch alleine wegen der relativ kurzen Akkulaufzeit kann die Uhr ein Handy nicht ersetzen. Schade ist, dass die Digitaluhr nur mit einem iPhone koppelbar ist. Einmal Apple, überall Apple – Vorstandschef Tim Cook verfolgt die Strategie, die Kunden immer mehr in der Markenwelt einzufangen.

Weil die meisten Bürger eher weniger als 200 Euro für eine Fitness-Uhr ausgeben wollen, haben wir in dieser Kategorie zwei Geräte extra ausgewählt. So liegt die Samsung Galaxy Watch Active bei „Computer-Bild“ hinter vier Apple-Geräten auf Platz 5, kostet aber nur rund 130 Euro. Bei Stiftung Warentest gibt es die Note 2,6. Gelobt wird, dass das Glas Stöße gut abfängt, dass eine Reihe an Sportmodi zu nutzen sind und dass Höhenmesser und GPS Orientierung geben. Sehr ähnlich ist das Nachfolgemodell Samsung Galaxy Watch Active 2, das auch einen kleinen Lautsprecher hat und ab 190 Euro erhältlich ist.