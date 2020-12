Getroffene Unternehmen : Bundestag setzt Insolvenzregeln für Januar nochmals aus

Berlin Unternehmen, die von der Corona-Krise schwer getroffen sind, müssen im Januar keinen Insolvenzantrag stellen – auch wenn sie zahlungsunfähig sind. Das beschloss der Bundestag am Donnerstag.

Von der Corona-Pandemie schwer gebeutelte Unternehmen kommen im Januar noch einmal um einen Insolvenzantrag herum. Das beschloss der Bundestag am Donnerstag mit den Stimmen von Union und SPD. Die Aussetzung der Antragspflicht für zahlungsunfähige oder überschuldete Firmen für einen Monat soll verhindern, dass sie nur deswegen in die Pleite rutschen, weil die staatlichen Hilfen erst im Januar ausgezahlt werden. Sie gilt deshalb nur für Unternehmen, die im November oder im Dezember "einen Antrag auf die Gewährung finanzieller Hilfeleistungen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie gestellt haben" oder dazu berechtigt gewesen wären. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte eingeräumt, dass die Hilfen in voller Höhe erst im nächsten Jahr fließen.