Driving home for Christmas : So reisen Sie ohne eigenes Auto günstig und infektionssicher zum Fest

So reisen Sie ohne eigenes Auto günstig und infektionssicher zum Fest

Driving home for Christmas

Düsseldorf Anbieter preiswerter Fernbus-Verbindungen wie Flixbus haben den Betrieb aktuell aufgrund der Pandemie eingestellt. Doch es gibt Alternativen – unter anderem die Bahn. Aus Sicht der Bundesregierung gibt es jedoch eine noch bessere Lösung.

Schiene Für diejenigen, die nicht mit einem eigenen Auto unterwegs sind, ist die Bahn die wichtigste Option. Der Staatskonzern bietet auch rund um die Festtage Discountpreise an, die allerdings eine Festlegung auf eine bestimmte Verbindung verlangen. Die Bahn rät dazu, nicht die günstigste Option „Super-Sparpreis“, sondern den einfachen Sparpreis zu wählen, weil diese Tickets bis einen Tag vor Abreise gegen eine Gebühr zurückgegeben werden können. Eine einfache Strecke kostet beim Sparpreis mindestens 21,10 Euro, beim Supersparpreis 17,50 Euro. Einige Beispiele: Am Sonntag, 20. Dezember, lässt sich die Strecke Düsseldorf–Berlin für 61,90 Euro als Sparpreis buchen. Von Düsseldorf nach München gibt es das Sparticket für rund 76 Euro.

Sparfüchse können sich überlegen, die Bahncard 50 auf Probe zu kaufen. Sie kostet 70,50 Euro in der zweiten Klasse und gibt 25 Prozent Rabatt bei Spartickets und 50 Prozent auf flexible Tickets. Sie ist drei Monate gültig, muss allerdings frühzeitig gekündigt werden, um die automatische Umwandlung in ein Jahresabo zu verhindern.

Die Bahn wird über die Festtage nach eigenen Angaben mehr als 100 Sonderzüge einsetzen, um das Ansteckungsrisiko zu senken. In Zügen können dann nur maximal 60 Prozent der Plätze reserviert werden. In der DB-App wird angezeigt, welche Züge eventuell voll sind. Generell rechnet der Konzern aber nur mit wenig Reiseverkehr. Insgesamt werden 60 Prozent weniger Menschen über Weihnachten unterwegs sein als in den Vorjahren, ergab eine Umfrage im Auftrag der Bahn.