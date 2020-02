Metro-Chef: Verträge sind unterschrieben : Der große Unmut der Real-Belegschaft

Düsseldorf Bei den Mitarbeitern geht die Existenzangst um. Und manche Metro-Aktionäre sind wütend auf das Management.

An dem Verkauf der Warenhauskette gibt es jetzt nur noch verschwindend geringe Zweifel. Metro-Vorstand und -Aufsichtsrat hätten zugestimmt, verkündet Koch den Aktionären (die den Wertverlust ebenfalls mit Ärger quittieren); was nach der notariellen Beurkundung der Kaufverträge noch fehle, sei die Zustimmung des Aufsichtsrates beim Real-Käufer SCP.

Den Ärger mancher Aktionäre mindert das nicht. 12,70 Euro ist die Metro-Aktie wert, das sind 3,30 Euro weniger als der neue Großaktionär EP Global Commerce im vergangenen Jahr für die Übernahme der Metro zahlen wollte. Das liegt wohl auch an dem quälend langen Verkaufsprozess bei Real, den Aktionärsschützerin Jella Benner-Heinacher als „Zitterpartie“ bezeichnet. Ein bisschen schwingt da die Sorge mit, der Deal könnte in allerletzter Sekunde doch noch platzen.

Auch dafür, dass das Management noch Abschläge auf die ohnehin bescheidenen Zielvorstellungen in Sachen Nettomittelzufluss hinnehmen musste, stehen Koch und Co. in der Kritik. Und: Die Perspektiven, die der Vorstandschef für das künftig einzige Geschäftsfeld Wholesale zeichnet, sind einigen auch zu wenig. „Der Ausblick ist ernüchternd, das sieht nicht nach Vollgas aus“, so Benner-Heinacher.