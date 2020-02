Weniger China-Reisen : Luftfahrtvereinigung erwartet Milliardenverluste wegen Coronavirus

Ein Reisender mit Atemschutzmaske steht am international Flughafen in Peking. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Montréal 70 Airlines hätten angesichts des neuartigen Coronavirus alle Flüge von und nach China eingestellt. Für das erste Quartal 2020 werden deshalb 20 Millionen weniger Flugpassagiere auf China-Flügen als sonst erwartet.

Die Internationale Luftverkehrsvereinigung (ICAO) erwartet wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China Umsatzeinbußen von bis zu fünf Milliarden Dollar (4,6 Milliarden Euro) für Fluggesellschaften weltweit. 70 Airlines hätten angesichts des neuartigen Coronavirus alle Flüge von und nach China eingestellt, teilte die UN-Organisation am Donnerstag mit. 50 weitere Fluggesellschaften reduzierten demnach ihren Flugverkehr von und nach China.

Die Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche durch die derzeitige Coronavirus-Epidemie seien voraussichtlich größer als bei der Sars-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003. Grund dafür sei vor allem die hohe Zahl an Flugausfällen, erklärte die ICAO. Hinzu komme, dass sich die Frequenz des internationalen Flugverkehrs von und nach China in den vergangenen 17 Jahren verdoppelt habe.