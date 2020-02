Registrierungspflichtiger Inhalt: Corona-Epidemie : NRW-Konzerne stoppen Reisen nach China

Angestellte arbeiten mit Mundschutz in einer Fernseherfabrik von Skyworth. Foto: dpa/Deng Hua

Mitarbeiter können nicht zur Arbeit, Vorprodukte fehlen: Konzerne wie Covestro leiden in China an den Folgen der Epidemie. Bei Henkel müssen Mitarbeiter nach Reisen aus China 14 Tage zuhause arbeiten. Anleger flüchten in Gold und Bundesanleihen.