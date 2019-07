Übernahmepläne : Metro lehnt Kretinskys Angebot ab

Düsseldorf Vorstand und Aufsichtsrat halten die Offerte für zu niedrig. Sorgen bereitet ihnen Kretinskys Finanzierungsplan mit viel Fremdkapital.

Das heißt: Wenn die neuen Investoren die angestrebten 67,5 Prozent Anteilsbesitz bei der Metro erreichen wollen, müssen Kretinsky und sein Partner Patrik Tkac entweder noch mal nachbessern, mit anderen Argumenten überzeugen oder große Teile der Kleinaktionäre auf ihre Seite ziehen. Metro-Chef Olaf Koch mochte aus nachvollziehbaren Gründen am Dienstag bei einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen keine Aussage darüber treffen, wie viel Kretinsky und Co. drauflegen müssten. Wie viele kurzfristig orientierte und damit verkaufswillige Anteilseigner es geben könnte, sagte er ebenfalls nicht. Deren Bereitschaft zu verkaufen hängt natürlich auch wesentlich davon ab, auf welchem Kursniveau sie eingestiegen. sind. Wer im Sommer 2018 bei Kursen von etwas mehr als zehn Euro gekauft hat, könnte bei einem aktuellen Kurs von 15,35 Euro williger sein als jemand, der beispielsweise seit dem Börsenstart der neuen Metro im Sommer 2017 (damaliger Aktienpreis: 18,33 Euro) dabei ist und noch im Minus steckt.

Doch erst mal weht den neuen Geldgebern scharfer Wind entgegen. Auch wenn alle Beteiligten sich freundlich geben, die einen die grundsätzlichen Absichten der anderen und gegenseitig ihr Engagement loben. Aber in der Sache bleibt die Metro hart. Klare Fokussierung auf den Großhandel, Steigerungen bei Umsatz und Gewinn, wachstumsstarke Kunden, eine Ausweitung des Geschäftsmodells in der Gastronomie – aus Sicht von Koch alles Faktoren, die für eine deutlich höhere Bewertung der Metro sprechen, als Kretinsky meint.

Was die Konzentration auf den Großhandel und damit die Trennung von Real angeht: Im September sollen nach den Vorstellungen des Metro-Chefs die Verträge mit dem Käufer-Konsortium um den Immobilieninvestor Redos unterschrieben sein. Dazu will Koch einen finanzstarken strategischen Partner für das China-Geschäft finden. Beide Deals zusammen sollen der Metro eine Milliarde Euro an Mittelzufluss bringen. Die Entscheidung der Aktionäre, ob sie Kretinskys Angebot annehmen, wäre von erfolgreichen Verkäufen allerdings unabhängig, da die Frist für die Annahme am 7. August abläuft. Oder wird die Frist verlängert? Dazu müssten Kretinsky und Co. das Angebot verändern. In dem Fall bekämen die Metro-Aktionäre für ihre Entscheidung zwei Wochen mehr Zeit.