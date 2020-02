Medienbericht : Thyssenkrupp will Werk in Duisburg verkaufen - 800 Arbeitsplätze betroffen

Thyssenkrupp will Werk in Duisburg verkaufen - 800 Arbeitsplätze betroffen

Die Zentrale von Thyssenkrupp in Essen (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Thyssenkrupp will einem Medienbericht zufolge ein Werk im Duisburger Stadtteil Hüttenheim verkaufen. Auch eine Schließung ist nicht ausgeschlossen. Mehr als 800 Stellen wären davon betroffen.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp plant, das Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim bis Ende Juni 2020 zu verkaufen. Falls es keinen Käufer gebe, drohe dem Werk sogar die Schließung. Diese Entscheidung wurde am Donnerstagabend verkündet und ist Teil der Stahlstrategie 2030.

Als Reaktion auf die Planung legten demnach rund 300 Mitarbeiter spontan ihre Arbeit am Standort nieder. Der Betriebsratsvorsitzende Mehmet Göktas habe Kollegen vor das Werkstor geholt. Zudem sei am Donnerstagabend ein Flugblatt von IG Metall verschickt worden. Dieses trägt dem Medienbericht zufolge den Titel: „Vorstand verlangt harte Einschnitte.“

A40-Rheinbrücke in Duisburg

A40-Rheinbrücke in Duisburg : „Der Patient ist klinisch tot“

Betriebsbedingte Kündigungen sindfür die nächsten drei Jahre ausgeschlossen. Tarifvertragliche Leistungen wie freie Tage und Geld sollen allerdings wegfallen. Die Gewerkschaft verlangt demnach eine Arbeitsplatzsicherung für alle Mitarbeiter des Werks. Personalvorstand Oliver Burkhard zeigte Verständnis für die Enttäuschung in Hüttenheim. Mit der neuen Option, einen Verkauf bis Ende Juni zu prüfen, schaffe der Konzern aber die nötige Klarheit.

Thyssenkrupp steckt weiterhin tief in den roten Zahlen fest. Der Konzern hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit einem Nettoverlust von 372 Millionen Euro bereits ein höheres Minus eingefahren als im gesamten Vorjahr. Die Verschuldung ist kräftig gestiegen, das Eigenkapital nahezu aufgebraucht. Für das Gesamtjahr rechnen die Essener mit einem deutlich schlechteren Ergebnis als 2018/19, bei dem am Ende ein Fehlbetrag von 260 Millionen Euro zusammengekommen war.