Düsseldorfer Handels-Riese : Investoren aus Osteuropa wollen Metro übernehmen

Düsseldorf Investoren aus Tschechien und der Slowakei wollen den Düsseldorfer Handelskonzern Metro komplett übernehmen. Sie versprechen, keine Märkte in Deutschland zu schließen.

Deren Holding EP Global Commerce VI GmbH mit Sitz in Grünwald bei München hat am Freitagabend ein entsprechendes Angebot an alle Aktionäre der Metro AG abgegeben. EP Global Commerce ist bereits seit August 2018 an Metro beteiligt. Damals stieg das noch junge Unternehmen mit einem Anteil von 7,3 Prozent bei Metro ein.