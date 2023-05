Kritik an Leiharbeit in der Pflege „Der alte Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt“

Um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, arbeitet Wallrafen mit einem Springerpool-Konzept, das er selbst aufgebaut hat: Fällt ein Altenpfleger aus, weil er beispielsweise krank oder im Urlaub ist, hat Wallrafen die Aufgabe, diesen durch einen Springer zu ersetzen. Dieser verdient in den Heimen in Mönchengladbach 29 Euro brutto die Stunde zuzüglich Zulagen (zum Vergleich: Die Mindeststundenentgelte für examinierte Pflegefachpersonen liegen laut Verdi ab 1. Juni 2023 bei 18,75 Euro) und wird in den Heimen geschult, muss aber auch zeitlich flexibel und mobil sein: Der Springer erhält zwar auch – wie die fest angestellten Pfleger – einen Monat im Voraus seinen Dienstplan, die Früh- und Spätdienste sind also verbindlich geplant, er erfährt allerdings erst kurzfristig, wo er an welchem Tag arbeitet. So kann es sein, dass Wallrafen einen Springer vormittags in einem der sieben Altenheime einsetzt und nachmittags in einem anderen, wenn dort gerade Personalnot herrscht. „Leiharbeit ist also dann, wenn ich sie brauche“, sagt er. Jeder seiner fest angestellten Pfleger kann Springer werden, viele lehnen das Angebot jedoch ab, weil sie in den Heimen feste Bezugspersonen haben wollen, um die sie sich kümmern.