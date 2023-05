Minister Laumann in Emmerich „Büro für faire Arbeit“

Ein Gast fragte: „Warum schmeißen die Politiker so mit Geld herum? Sie verteilen es in der ganzen Welt und uns fehlt es.“ Es sei schon wichtig, beispielsweise Geld an andere Länder zu geben, damit die Menschen dort leben können, so Laumann. Aber die Politik müsse sich vor Augen führen, dass viele Deutsche zu wenig Geld zur Verfügung haben. Man müsse alle Bevölkerungsschichten in die kommunalpolitische Arbeit einschließen, um allen gerecht zu werden.