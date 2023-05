Fußball-Vermarktungspläne Noch drei Investoren bei der DFL im Rennen

Die ist nicht nur als Haupteigentümer der Düsseldorfer Parfümeriekette Douglas bekannt, sondern den international interessierten Fans auch als großer Geldgeber in den Top-Ligen Frankreichs und Spaniens. Für eine Finanzspritze von knapp 2,7 Milliarden Euro wurden in Spanien dem Investor 2021 für die nächsten 50 Jahre elf Prozent aller Einnahmen der ersten und zweiten Liga Spaniens verkauft, in Frankreich legte CVC 1,3 Milliarden Euro für einen 13-Prozent-Anteil an der Ligue 1 auf den Tisch. Genau das macht das Unternehmen aus dem Großherzogtum in den Augen von Branchenkennern auch zum Favoriten, wenn die Entscheidung der DFL-Mitgliedsvereine pro Investor ausfallen sollte. Allein daran gibt es allerdings immer noch Zweifel, weil die weiteren Verhandlungen davon abhängen, dass eine Zweidrittelmehrheit der 36 Vereine für die Pläne stimmt. Und Gegner gibt es auf jeden Fall, nicht nur in Köln, Augsburg und St. Pauli, die das klar artikuliert haben.