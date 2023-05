Bis zu 2000 Euro: Wie und für wen in NRW Öl und Flüssiggas: Wie man an die Härtefallhilfe kommt

Wer kann die Hilfe beantragen? In NRW gibt es rund 1,2 Millionen antragsberechtigte Haushalte, die mit Öl, Pellets oder Flüssiggas heizen, so Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Diese haben grundsätzlich Anspruch auf die Härtefallhilfe, die Bund und Länder vor Monaten verabredet haben. Allerdings können nicht alle sofort den Antrag einreichen: „Vor dem Hintergrund hoher Antragsvolumen starten wir mit den Haushalten, die selbst eine Feuerstätte betreiben“, so die Ministerin. Das sind Eigentümer, die ihre Immobilie selbst nutzen, oder Mieter, die selbst eine Feuerstätte betreiben – etwa eine Öl- oder Flüssiggas-Heizung. Wer staatliche Leistungen zum Lebensunterhalt wie Grundsicherung oder Bürgergeld bezieht, ist nicht antragsberechtigt. Immerhin: „Eine Anrechnung auf bereits gezahlte Heizkostenzuschüsse aus anderen Entlastungsmaßnahmen erfolgt indes nicht.“