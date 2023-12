Graf-Recke-Stiftung in Hilden Mitarbeiter des Ahorn-Karrees freuen sich über Übungspuppe

Das Ahorn-Karree, das die Graf-Recke-Stiftung gebaut hat, sieht auf den ersten Blick aus wie eine WG. Oder genau genommen wie vier Wohngemeinschaften. Denn für jeweils zwölf Bewohner mit Demenz sind Bereiche in vier verschiedenen Lebens- und Wohnstilen eingerichtet worden, die gemeinsam mit dem Sinus-Institut entwickelt wurden. „Die Biografie endet nicht mit der Demenz“, sagt Marek Leczycki, Geschäftsbereichsleiter der Graf-Recke-Stiftung. Heißt: Wer früher traditionell im Gelsenkirchener Barock und mit Schlager gelebt hat, weiß diese Umgebung auch in der neuen Lebenssituation zu schätzen. „Von der Einrichtung über die Zeitung bis zu den Bildern an der Wand findet man diese Lebensstile in den einzelnen Bereichen wieder“, sagt Alexandra Czenia-Kunz, Einzugsmanagerin. Das Licht ist warm und freundlich, der Klang im Raum durch eine Akustikdecke gedämpft. Es gibt – neben den Einzelzimmern zum Zurückziehen – eine große Gemeinschaftsküche, in der Hilfe ausdrücklich erlaubt ist, einen wohnlichen Gemeinschaftsbereich und einen 12.000 Quadratmeter großen Sinnesgarten, in dem sich die Bewohner frei bewegen können.