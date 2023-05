Programm rund ums Gründen Das bietet die Start-up-Woche in Düsseldorf

Die Schwerpunkte der Start-up-Woche liegen vor allem auf den Themen Strategie, Marketing, Geschäftsmodell, Finanzen, Investorengewinnung, Förderung und Internationalisierung. Alles, worüber sich Gründerinnen und Gründer Gedanken machen müssen, ist also abgedeckt. Doch viele Veranstaltungen nehmen vor allem Frauen in den Fokus. Kein Wunder, lag ihr Anteil 2022 in der deutschen Szene laut Start-up-Monitor nur bei rund 20 Prozent. Da ist zum Beispiel der Wettbewerb „Female Founders: Pitch to build up!“ am Dienstag ab 18 Uhr, bei dem Frauen sich eine Anschubfinanzierung von 20.000 Euro sichern können, wenn sie die Jury der Provinzial-Versicherung mit ihrer Idee überzeugen können. „Frauen gründen – anders“ von der Agentur für Arbeit Düsseldorf beschäftigt sich am Mittwoch um 10 Uhr mit den Fragen: Wie läuft eine er­folg­rei­che Grün­dung ab? Wel­che Er­fah­rungen ha­ben an­dere Frau­en auf dem Weg in die Selbst­stän­dig­keit ge­macht? Und was wa­ren die größ­ten Her­aus­for­de­rungen und Hür­den? Außerdem informiert die Agentur für Arbeit über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten. Und beim Event „Gründerinnen gestalten Zukunft“ des BPW Club Düsseldorf ist genug Raum für Frauen, die sich über ihre Erfahrungen austauschen wollen. Es steigt am Mittwoch um 19 Uhr. Das vollständige Programm der Start-up-Woche ist hier abrufbar. Auf der Internetseite kann man auch die Tickets kaufen.