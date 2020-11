Medienbericht : Krankenkassen machen im dritten Quartal drei Milliarden Euro Minus

Frankfurt/Main Einem Medienbericht zufolge schreibt die gesetzliche Krankenversicherung aktuell ein großes Minus. Im dritten Quartal betrug das Defizit mehr als drei Milliarden Euro. Und auch der weitere Ausblick ist alles andere als rosig.

Das berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag in ihrer Online-Ausgabe unter Berufung auf Kassenverbände. Mit minus 1,4 Milliarden Euro hätten die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) am schlechtesten abgeschnitten, gefolgt von den Ersatzkassen mit minus 1,2 Milliarden Euro.