Kündigungen nicht ausgeschlossen : Thyssenkrupp baut 11.000 Stellen ab

Essen Der Stahlkonzern rutscht immer tiefer in die Krise: Er macht fünf Milliarden Euro Verlust und weitet den Stellenabbau massiv aus. In den nächsten drei Jahren müssen Tausende Mitarbeiter gehen. Auch Kündigungen sind möglich - ein Tabubruch.

Ein Schlag für NRW: Thyssenkrupp rutscht immer tiefer in die Krise und weitet den Stellenabbau massiv aus: Statt der angekündigten 6000 sollen nun 11.000 Jobs wegfallen, wie der Essener Konzern am Donnerstag mitteilte. „Wir befinden uns mitten im größten Restrukturierungsprozess seit Bestehen von Thyssenkrupp. Dazu gehört auch ein weiterer Stellenabbau, daran führt leider kein Weg vorbei“, sagte Personalvorstand Oliver Burkhard. Schlimmer noch: „Betriebsbedingte Kündigungen sind die Ultima Ratio. Wir können sie im Moment aber nicht ausdrücklich ausschließen.“ Das ist ein Tabubruch in dem Konzern, der stets viel auf partnerschaftlichen Umgang mit den Arbeitnehmern gesetzt hatte. Die Stellen sollen in den kommenden drei Jahren wegfalllen.