Mädchen-Zukunftstag Was bringt der Girls’ Day?

Mindestens einmal im Jahr steht die Berufsförderung von Mädchen im Rampenlicht, diesen Donnerstag ist es wieder soweit: Am Girls’ Day sollen Mädchen Berufe kennenlernen, in denen bisher vor allem Männer arbeiten. Darunter fallen zum Beispiel die Bereiche Naturwissenschaft, Informationstechnik (IT), Technik oder Handwerk. Seit über 20 Jahren will der Aktionstag Mädchen für diese Berufsfelder gewinnen. Scheinbar mit Erfolg – zumindest, wenn die absoluten Zahlen im Langzeitvergleich herangezogen werden: 18 Prozent der Beschäftigten in IT-Berufen oder der technischen Forschung und Entwicklung waren 2023 weiblich – zehn Jahre zuvor waren es 14 beziehungsweise elf Prozent. Laut Statistischem Bundesamt konnten Frauen auch in anderen männerdominierten Berufen wie der Landwirtschaftspflege aufholen, ebenso im großen Bereich Polizei, Kriminaldienst, Gerichts- und Justizvollzug. Hier beträgt ihr Anteil nun immerhin schon 28 Prozent.