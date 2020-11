Kostenpflichtiger Inhalt: Umsätze besser als angenommen : Fahrradhändler und Möbelhäuser in NRW im Corona-Boom

Der Handel wie hier in der Kö-Galerie in Düsseldorf fürchtet weniger Umsatz vor den Festtagen - aber es könnte anders kommen. Foto: Emergency-Report.de/Daniel Bothe

Düsseldorf Der stationäre Handel in NRW federt die Corona-Krise bisher relativ gut ab, obwohl E-Commerce mit Abstand am stärksten zulegte. Viele Geschäfte fürchten niedrige Ausgaben an Weihnachten - doch tatsächlich wollen die Menschen mehr Geld für Geschenke ausgeben.